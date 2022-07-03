شعبة العطارة: انخفاض الأسعار وركود في حركة البيع والشراء

مع الاقتراب من عيد الأضحى أعتادنا أن نرى إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء كميات من البهارات ومستلزمات العطارة التي يحتاجون إليها في الطهي، ولكن هذا لم يحدث خلال العام الحالي.

وقال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية، إنّه بالرغم من وجود انخفاض ملحوظا في أسعار بعض أنواع العطارة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن السوق يعاني من ركود في الوقت الحالي.

كيلو الحبهان ينخفض إلى 400 جنيه

وأضاف «توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار منتجات العطارة انخفضت بشكل واضح، حيث سجل سعر كيلو "الحبهان" مبلغ 400 جنيه بدلا من 700 و 600 جنيه، والذي كان ارتفع الفترة الماضية نظرا للازمات التي حدث في العالم وتوقف الاستيراد.

وأشار نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية، إلى أن أسعار الفلفل الأسود انخفضت في الوقت الحالي حوالي 20 جنيه حيث انها وصلت إلى 120 جنيه بدلا من 140 جنيه، وكذلك بعض أسعار السلع الأخرى مثل الكمون والكزبرة.

سوق العطارة يعاني من حركة ركود

ولفت إلى أن سوق العطارة يعاني من حركة ركود واضحة خلال الوقت الحالي، حيث أن هناك انخفاض كبير وواضح في الاقبال على شراء البهارات ومنتجات العطارة إلى 20% مقارنة بنفس الفترة والموسم خلال العام الماضي.

وأوضح أن الاقبال خلال العام الحالي منذ بداية قليل بشكل ملحوظ، وبالرغم من أن الفترات الحالية كانت تزداد فيها الطلب على البهارات إلا أن ذلك لم يحدث على عكس كل السنوات.

وأشار توفيق إلى أن أسعار البهارات والسلع في محلات العطارة لن تزداد خلال الفترة المقبلة نظرا لتوفرها في السوق وعدم شراءها، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة بسبب الرغبة في خلق حركة بيع وشراء.