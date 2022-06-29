«شعبة العطارة»: استقرار أسعار الكمون والفلفل الأسود بـ120 جنيها

قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية، إن السوق المحلي للعطارة والبقوليات يشهد في الوقت الحالي استقرارًا في الأسعار التي شملت أغلب المنتجات.

وأضاف «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار الحالية لمواد العطارة والبقوليات والبهارات المعروضة في السوق المحلي جاءت أسعارها في متناول جميع المواطنين.

الكمون بـ 110 جنيهات والكزبرة بـ48 جنيها

وأشار نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية إلى أن هناك استقرارًا في الأسعار الفترة الأخيرة ، إذ سجلت أسعار الفلفل الأسود مبلغ 120 جينهًا بدلا من 140 جنيهًا في السابق، والكمون يتراوح سعره من 80-110 على حسب الجودة، أما الكزبرة فسجلت 48 جنيها.

وتوقع «توفيق» استمرار الاستقرار في المعروض من السلع وكذلك استقرار الأسعار المتواجدة في السوق المحلي، بسبب ذلك بسبب تغير السوق بشكل مستمر والتوازن في العرض والطلب.

استقرار السوق بعد ارتفاع الأسعار الفترة الماضية

وارتفعت أسعار عدد من أنواع العطارة في السوق المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، خاصة وأن أسعار منتجات العطارة التي يتم استيرادها من الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب توقف الاستيراد وتعطل حركة الملاحة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك ارتفاع أسعار الشحن التي أدت إلى انخفاض نسب الاستيراد من الخارج نظرا لزيادة التكاليف.

وتستورد مصر أنواع كثيرة من البهارات والعطارة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، مشيرا إلى ارتفاع سعر الشطة السوداني بسبب زيادة تكاليف الشحن من السودان للقاهرة وهو ما يزيد من تكلفة الاستيراد.