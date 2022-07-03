يبحث كثيرون عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح، بعدما أُعلنت بمختلف فروعها، منذ قليل، على مستوى الجمهورية، وأرسلت مديرية التربية والتعليم بمطروح مندوبا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لجان النظام والمراقبة، اليوم الأحد، لاستلام نتيجة الدبلومات «صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي»، للدور الأول بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة مطروح

واعلنت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد أن جرى تجميع النتائج في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، واعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ب محافظة مطروح، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس ظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، عقب اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، وعلى جميع الطلاب الدخول على الموقع والبحث عليه، والتعرف على النتيجة.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح يوجد بها جميع المدارس الفنية الثانوى الفنى الصناعى، والثانوى الفنى التجارى، والفنى الفندقي، والفنى الزخرفي، بالإضافة إلي الثانوى الفنى الزراعي في مختلف الإدارات والقطاعات التعليمية بالمحافظة.