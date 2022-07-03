نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد قليل في جميع محافظات مصر

800 ألف طالب وطالبة يترقبون بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر، خاصة بعد إعلان اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات قرابة 68%، ونسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وتجاوزت نسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية حاجز الـ70%.

بعد قليل يتاح للطلاب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر من موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، بعد أن شارك 1100 مقيم من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم طلاب الدبلومات الفنية 2022 ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم 21298 طالبا وطالبة، لمدة ثلاث سنوات منذ العام الدراسي 2019-2020.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ترقبوا بعد قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر، حيث قالت وزارة التربية والتعليم، إن النتيجة ستكون متاحة بعد قليل على موقعها الإلكتروني وتشمل جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب على حسب تخصصه سواء تعليم زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي أو مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

-الدخول على بوابة مركز المعلومات.

-الدخول على منصة التعليم الفني.

-اختيار نوعية التعليم.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

-تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة من 13 محافظة تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.