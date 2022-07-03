رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الدقهلية

بعد أيام قليلة من انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، إثر اعتمادها من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم.

وتلبية لرغبات العديد من الأسر وأولياء الأمور والطلاب، تقدم الوطن لقرائها خدمة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الدقهلية.

ووجّه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور، على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك الضغط هنا.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في الدقهلية

وللحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، يجب اتابع الآتي:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج من هنا.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة وإضافة رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.