رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة القليوبية

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى.

ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تشغل تلك النتيحة اهتمام الألاف من طلاب القليوبية وأولياء امورهم الراغبين في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 للتعرف على نتائجهم التي حصلوا عليها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك الضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في القليوبية

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج هنا

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار الى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته التي حصل عليها.