عاجل .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

تعظيم الاستفادة من المقومات في المشروعات التنموية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ لقاء اليوم، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية، موضحا أنّ تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم في تحقيق أوجه التنمية بمختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعما لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلا عن دعم جهود التوسع العمراني، وإقامة المزيد من المدن الجديدة.

تدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى أنّه سبق أن تم البدء في إعداد مقترح لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن، موضحا أنّه جرى التوافق على عدة أمور، منها التوسع في الامتداد الصحراوي لعدد من المحافظات، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وخلال الاجتماع، قدّم اللواء ناصر فوزي، عرضا بشأن المقترح الخاص بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، مشيرا إلى تدقيق الحدود الحالية للمحافظات، تحقيقا لتكافؤ الموارد والمساحات المضافة التي تدعم إقامة المشروعات التنموية بكل منها.

وأوضح اللواء ناصر فوزي، أنّ ما تم من أعمال لتدقيق الحدود للمحافظات استند على العديد من النقاط، أهمها الطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم والمحددات الطبيعية، مستعرضا المقترح الخاص بتدقيق الحدود في العديد من المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أنّ هناك توافقا من مختلف الجهات على ما تم من خطوات، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالعرض على مجلس الوزراء، وما يتبعها من خطوات.