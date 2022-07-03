نجوم الفن يقدمون العزاء إلى عبير ومروة صبري في رحيل شقيقهما

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي نعي شقيق الفنانه عبير صبري الذي رحل أمس، وجرى تشييع جثمانه اليوم.

وتحولت صفحات نجوم الفن عبر السوشيال ميديا الي دفتر عزاء في رحيل شقيق الفنانة عبير صبري والإعلامية مروة صبري.

ريهام حجاج تعزي عبير صبري

ونعته ريهام حجاج شقيق الفنانة عبير صبري قائلة: «البقاء لله شدي حيلك ياحبيه قلبي إنا لله وإنا إليه راجعون»

وتقدم المؤلف أيمن سلامة بالعزاء لعبير صبري قائلا: «خالص العزاء للصديقة العزيزة الفنانة عبير صبري لوفاة شقيقها .. اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناتك والهم اهله الصبر والسلوان».

ونعاه الفنان إدوارد، الراحل قائلا: «الله يرحمك يا حماده خبر يوجع جدا ربنا يكتبلك الجنة.. البقية في حياتك يا عبير انتي ومروه ربنا يصبركوا على فراق حمادة اخوكم»

أما الفنانه دنيا عبدالعزيز فقالت: البقاء لله وحده، انتقل الى رحمة الله أحمد صبري شقيق كلا من عبير صبري ومروة صبري ، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر قلوبكم يارب

وقالت وفاء عامر :« خالص العزاء للزميلة الفنانة عبير صبري و الاعلامية مروة صبري في وفاة المغفور له بإذن الله أخاهم أحمد صبري الفاتحة اللهم صبرا و سلاما».

اما الفنان أحمد وفيق فقال : خالص العزاء لاختي الغاليه الفنانه عبير صبري .. في وفاة شقيقها احمد .. دعواتنا له بالرحمه ، وربنا يصبر قلبك وقلب الاسره امين يا رب.

عبير صبري تنعي شقيقها

ونعت الفنانه عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك شقيقتها قائلة: «توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي».

وأعلنت عبير صبرى بأنه لم يتم تحديد موعد تلقي عزاء شقيقها حتي الأن نظرا لحالة والدتها حزنا على رحيل ابنها.

وحرصت الفنانه عبير صبري أن يتم الجنازة بعيدا عن الاعلام والصحافة.