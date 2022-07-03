إليسا تعلق على حفلها في مصر: بحبها.. وسعيدة بوجودي بين شعبها

أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في مصر الذي رفع شعار «كامل العدد».

ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو من الحفل وهي تتفاعل مع الجمهور علي المسرح وعلقت قائلة: «السعادة بين الشعب المصري.. بحب مصر».

حفل إليسا في الغردقة

وأحيت إليسا في مدينة الغردقة حفلًا غنائيًا ضخمًا والذي جمعها مع الفنان وائل كفوري، وقدمت إليسا خلال الحفل عددًا من أهم وأشهر أغنياتها الجديدة، من بينها أغنيتها الجديدة من أول دقيقة التي قدمتها بطريقة الديو مع الفنان سعد لمجرد.

أغنية من أول دقيقة

وحققت إليسا مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة من أول دقيقة والتي جمعتها بالمطرب المغربي سعد لمجرد التي حققت ملايين المشاهدات في الوطن العربي، كما تصدرت التريند العالمي فترة طويلة.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.