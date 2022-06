إليسا عن حفلها الأخير بجدة: «مكانك فريد في قلبي وليلة لا تنسى»

أعربت الفنانة اللبنانيه إليسا، عن سعادتها بحفلها الأخير في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث دونت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مؤكدة نجاح حفلها الأخير في موسم جدة والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشرت إليسا، فيديو لها على المسرح في أثناء غناء أغنيتها الشهيره من أول دقيقة بصحبة المطرب المغربي سعد لمجرد وعلقت قائلة: «جدة سيكون لكي دائما مكان فريد في قلبي، شكرا علي الليلة التي لاتنسي».

#Jeddah you’ll always have a unique place in my heart



