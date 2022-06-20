إليسا عن حفلها الأخير بجدة: «مكانك فريد في قلبي وليلة لا تنسى»

أعربت الفنانة اللبنانيه إليسا، عن سعادتها بحفلها الأخير في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث دونت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مؤكدة نجاح حفلها الأخير في موسم جدة والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشرت إليسا، فيديو لها على المسرح في أثناء غناء أغنيتها الشهيره من أول دقيقة بصحبة المطرب المغربي سعد لمجرد وعلقت قائلة: «جدة سيكون لكي دائما مكان فريد في قلبي، شكرا علي الليلة التي لاتنسي».

إليسا تبدع في حفلها الأخير بجدة

وأحيت الفنانة إليسا، السبت الماضي، بصحبة الفنان سعد لمجرد، حفلًا غنائيًا ضخما رفع شعار كامل العدد، وقدم الثنائي خلال الحفل باقة من أفضل أغانيهما، ولأول عمره غنوا سويا أغنية «من أول دقيقة» والتي حققت منذ طرحها ملايين المشاهدات، وتفاعل الجمهور معهما مرددين معهما الأغنية.

وأغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال