بعد نجاحها بـ«موسم جدة».. إليسا تحيي حفلا غنائيا في قبرص 6 أغسطس المقبل

تستعد الفنان إليسا لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا في قبرص يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الحفلات الغنائية أو من خلال أغنيتها الأخيرة «من أول دقيقة» التي جمعتها بسعد المجرد للمرة الأولى، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها.

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلًا غنائيًا جماهيريًا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة، برفقة الفنان سعد لمجرد، وذلك بعد نجاح الديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي قدماه سويًا الفترة الماضية، وقدمت الفنانة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها، منها: «على حس حكايتنا»، و«عايشالك» و«لو في»، بالإضافة إلى أغنيتهما الجديدة «من أول دقيقة».

حقيقة حمل إليسا

وبعد الحفل، تصدرت إليسا تريندات مواقع التواصل الاجتماعي إثر ظهورها ببطن «منفوخ»، وعلق قطاع كبير من الجمهور عن إمكانية زواجها وحملها دون أن تعلن، ولكن أكد مصدر مقرب لـ «الوطن» في تصريح سابق، أن بطن «إليسا» ما هي إلا تداعيات إصابتها بسرطان الثدي في وقت سابق، إذ بدأت المضاعفات تظهر على بطنها ويديها.

إليسا تنفي تقديمها ديو جديد مع سعد لمجرد

وعلى هامش الحفل، نفت الفنانة تقديمها ديو غنائي جديد مع سعد لمجرد الفترة المقبلة، قائلة إنها أحبت الدويتو الذي جمعهما بشدة، فضلا عن حبها الشديد للحفل الغنائي الذي جمعهما، كما أنها ستوافق على أي عمل فني يجمعهما بعد ذلك.

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وهي أول تعاون فني يجمع بين إليسا وسعد لمجرد، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت نحو 134 مليون ونصف مشاهدة.