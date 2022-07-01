فرقة إليسا تصعد على المسرح استعدادا لحفلها مع وائل كفوري بالغردقة

صعدت، منذ قليل، فرقة الفنانة اللبنانية إليسا لحفلها الغنائي المقام حاليا في مدينة الغردقة، والذي من المقرر أن يجمعها مع الفنان وائل كفوري في أول حفل لهما سويا على أرض مصر.

ستكون إليسا هي نجمة الفقرة الأولى من الحفل، أما الفقرة الثانية فستكون من نصيب وائل كفوري.

إليسا تقدم من أول دقيقة في حفل الغردقة

من المقرر أن تشدو إليسا في الحفل بعدد من أهم وأشهر أغنياتها الجديدة من بينها أغنيتها الجديدة من أول دقيقة التي قدمتها بطريقة الديو مع الفنان سعد لمجرد.

تستعد الفنان إليسا لإحياء حفل غنائي جديد في قبرص يوم 6 أغسطس المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الحفلات الغنائية من بينها حفل موسم جدة الغنائي.

إليسا تستعد لحفل قبرص في السادس من الشهر المقبل

نفت الفنانة تقديمها ديو غنائيا جديدا مع سعد لمجرد الفترة المقبلة، قائلة إنها أحبت الدويتو الذي جمعهما بشدة، فضلا عن حبها الشديد للحفل الغنائي الذي جمعهما، كما أنها ستوافق على أي عمل فني يجمعهما بعد ذلك.

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، وهي أول تعاون فني يجمع بين إليسا وسعد لمجرد، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت نحو 134 مليون ونصف مشاهدة.