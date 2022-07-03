موسم الحج.. «احمى قدميك» و«إرشاد» و«روبوتات ذكية» لخدمة ضيوف الرحمن

مع بدء موسم الحج، فعلت شؤون الحرمين، عددا من الخدمات لتيسير أداء المناسك على ضيوف الرحمن، ويعمل أكثر من 30 كشافا من الفرق الكشفية لوزارة التعليم السعودية، ممثلة في مركز بادر الكشفي في ساحات الحرم المكي الشريف، على توزيع الأحذية ضمن مسار «احمي قدميك» لخدمة ضيوف الرحمن، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ويعتني هذا المسار، بحماية أقدام الحجاج الذين يسيرون بلا أحذية، وذلك لحمايتهم من حرارة الأرض، من خلال إهداءهم أحذية تقيهم من معاناة المشي على الأرض بدون أحذية.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، آلاف الصناديق والرفوف للأحذية في كل مكان داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، ومن أسباب فقد الأحذية نسيان المكان الذي وضع الحاج حذائه فيه، أو دخوله من بوابة وخروجه من أخرى بعيدة.

تفعيل مبادرة إرشاد لخدمة ذوي الإعاقة من الحجاج

كما فعلت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، مبادرة بعنوان «إرشاد»، لاستقبال ذوي الإعاقة من الحجاج، وإرشادهم للأماكن المخصصة لهم، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر من الساحات المحيطة إلى المواقع داخل المسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن علي البركاتي، إن المبادرة تهتم باستقبال وإرشاد ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة داخل المسجد الحرام لهم، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ولفت إلى أن خدمات ذوي الإعاقة تتمثل في تخصيص مصليات خاصة، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وعلامة تدل على الموقع، وتجهيزه بجميع الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم والاحتفاء بالقاصدين.

توفير روبوتات ذكية لتجويد الخدمات بالمسجد الحرام

كما وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الروبوتات الذكية لتجويد الخدمات بالمسجد الحرام وساحاته، وتيسير وتسهيل أعمال منسوبي ومنسوبات الرئاسة لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

فيما يشارك 1383 من الممرضين والممرضات السعوديين في موسم الحج لهذا العام في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة في الحج.