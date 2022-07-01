اعرف موعد استئناف السعودية العمرة بعد موسم الحج.. «شركات السياحة» توضح

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السعودية ستبدأ في استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من شهر أغسطس المقبل، مضيفا أن موسم العمرة سيبدأ فور انتهاء الحج.

وأضاف «الغمري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المملكة العربية السعودية ستستأنف موسم العمرة بداية من شهر محرم أول أشهر العام الهجري الجديد 1444، وأن مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لن تبدأ في إجراءات موسم العمرة إلا بعد بدء السعودية استقبال المعتمرين بنحو شهرين أو 3 أشهر، أسوة بما تم في السنوات الماضية.

وأعرب عن آماله في أن تلحق شركات السياحة المصرية بتنظيم رحلات عمرة المولد النبوي الشريف، إذ يرغب آلاف المصريين في أداء مناسك العمرة بهذا التوقيت.

أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن أسعار رحلات العمرة ستتوقف على عدد التأشيرات التي سيُسمح بتنظيمها، موضحا أنه في حال السماح بتنظيم عدد كبير من تأشيرات العمرة، فإن الأسعار ستنخفض بنسبة كبيرة عما كانت عليه العام الماضي والعكس صحيح: «تخصيص 60 ألف تأشيرة عمرة فقط للمصريين العام الماضي تسبب في وصول أسعار العمرة لأعلى مستوى لها في التاريخ».

«الغمري» يطالب السياحة بفتح باب التقديم لعمرة المولد النبوي

وطالب «الغمري»، وزارة السياحة والآثار، بفتح باب التقدم لشركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة فور انتهاء رحلات الحج، حتى تبدأ في إجراءات توثيق عقود العمرة على أن تبدأ أولى رحلاتها للمصريين بداية من شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، محذرا من أن التأخر في بدء رحلات العمرة وتقليل عدد التأشيرات سيضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات جراء قيام السماسرة والوسطاء بتنظيمها خارج البوابة المصرية للعمرة، خاصة أن المملكة العربية السعودية تمنح تأشيرة العمرة إلكترونيا لأي مواطن دون اشتراط وجود شركة سياحة أو من خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.