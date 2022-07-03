استشاري أورام: التشخيص المبكر لإصابة الثدي يغني عن الاستئصال

قال الدكتور بولس إسحاق، استشاري علاج الأورام ومدير مركز الأورام بمعهد ناصر، إن تشخيص ورم الثدي مبكرًا يساعد على العلاج دون أدوية كيماوية أو استئصال الصدر، مبينًا أن الفرق الطبية تنصح السيدة من أجل متابعة التغيرات الشكلية الحادثة بعض الأحيان من سقوط الشعر وغيره.

وأوضح إسحاق أن السيدة لا تتأثر في الوقت الحالي وتحتاج الجلوس في البيت لتلقي العلاج ولكنها تتعايش، مشيرًا إلى أن التشخيص المبكر لا يؤدي إلى استئصال الثدي.

هيئة تمريض من الإناث

وأضاف «إسحاق» خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على فضائية «cbc» مع الإعلامية هبة الأباصيري، أن السيدة عندما تأتي لمعهد ناصر يتم تسجيل اسمها وتتكون هيئة التمريض من السيدات فقط، ويتم فحص ثدي المرأة باليد وتعليمها الطريقة المثلى للفحص وإذا كانت غير مريضة يتم الكشف عليها بعد عام.

وشدد على أنه يوجد أجهزة حساسة توضح درجة الورم إذا كانت السيدة مريضة.

خدمات مجانية

وأوضح استشاري علاج الأورام ومدير مركز الأورام بمعهد ناصر، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تقدم الخدمات مجانًا ولا يدفع الشخص أي مبلغ.

ولفت إلى أن مركز أورام ناصر يضم أحدث الأجهزة الطبية، وأن تكلفة الفحوصات تصل إلى 2000 جنيه وكلها تدفعها الدولة، مبينًا أن الكشف متاح لمراكز الأورام على مستوى الجمهورية، لكن بعض الفحوصات الدقيقة تحتاج إلى الكشف في معهد ناصر فقط.