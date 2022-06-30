«التضامن»: علاج 14 ألف مريض إدمان مجانا من أبناء المناطق المطورة

أطلق‪ ‬صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " والتي يتم تنفيذها حاليا في العديد من المناطق المطورة «الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، إسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي في بورسعيد»، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات والذى يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام‪.‬

تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " فإن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر فى هذه المناطق ، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات.

تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات

ويتم العمل على تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ،وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

تنفيذ 150 ألف زيارة منزلية لأهالي المناطق المطورة

وأشارت التضامن إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 150 ألف زيارة منزلية لأهالي المناطق المطورة والمناطق المجاورة الجاري تطويرها وذلك منذ بداية تنفيذ الأنشطة التوعوية بهذه المناطق وحتى الآن ، حيث يتم تنظيم من 3 إلى 4 زيارات للأسرة الواحدة مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة .

وافتتحت وزارة التضامن 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة واستقبلت هذه العيادات ‪14147‬ مُترددا "جديد ومتابعة "من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان من أبناء ‪ ‬المناطق المطورة وكذلك المناطق المجاورة والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج" وتم إحالة الحالات المرضية منهم للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وتلقوا الخدمة مجاناً.

وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ختام فعاليات الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان بمنطقة الأسمرات ، ،حيث شارك في الدوري المتعافين من 6 مناطق مطورة "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، أسطبل عنتر، بشاير الخير، حي الضواحي في بورسعيد"، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة .

وسلم "عثمان" الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع ،كما تم تسليم الأوائل في سباق ماراثون الدراجات بين المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان ميداليات .

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