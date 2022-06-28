فتح باب القبول لخريجي الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، على فتح بـاب القبول لدفعة جديدة من خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتخريج كوادر تمريض مؤهلة للعمل بالمستشفيات إستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022.

آخر موعد للتقديم

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه قد تقرر قبول ملفات طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، على أن تكون سعة الفصل الدراسي يتراوح بين 25 وحتى 30 طالب ويكون القبول طبقًا لأعلي المجاميع المتقدمة أولًا بعد اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.

لا يجوز التقديم في أكثر من مدرسة

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية، أن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس التمريض تضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، ومن أبناء نفس المركز الذي حصل منه الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي)، وأن يتم تقسيم الدرجات إلى مجموعات طبقًا لأعلى المجاميع على أيام منفصلة (معلنة) تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لمنع انتشار العدوى، مشيرًا أنه يحق لطالبات مركز منوف في اختيار المدرسة الأقرب جغرافيًا للتقدم بها ولا يجوز التقديم في أكثر من مدرسة في نفس الإعلان، حيث سيتم عقد جميع الاختبارات في نفس التوقيت.

وأشار «عبد الغني»، أنه قد تقرر تحديد ميعاد امتحان الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 الساعة العاشرة صباحًا بمقر المدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة شريطة حصول الطالب على 70% من درجة كل مادة، كما تقرر تحديد موعد كشف الهيئة اعتبارًا من الأحد الموافق 31 يوليو القادم وحتى 8 أغسطس 2022 بمدرسة تمريض شبين الكوم بنين خلف مديرية الشئون الصحية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.