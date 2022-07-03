نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها مع الوسط الفني على أنغام «رقصوني» لـ حكيم

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من ألبوم ذكرياتها مع عدد من نجوم الوسط الفني.

وعلقت نبيلة عبيد قائلة: «هو فيه أحلى من دي ذكريات حلوة وصور جميلة نقلب ونتفرج عليها في الألبوم.. مساكم بعطر الغاردينيا نبيلة عبيد».

نبيلة عبيد تستعد لبرنامجها الإذاعي

وتعمل حاليا الفنانة نبيلة عبيد على تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي «مع نبيلة عبيد»، والذي انتهت بالفعل من تسجيل عدد من حلقاته والذي روَّجت له منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام «اسمحوا لي أن أعلن عن خبر فني جديد، هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة، هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة، وأحكي ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها، وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم».