حورية فرغلي تنتهي من تسجيل أغنية القطة السافلة

انتهى مطرب الراب الشهير جيفارا بابلو من تسجيل أغنية القطة السافلة بمشاركة الفنانة حورية فرغلى.

تفاصيل أغنية القطة السافلة

أغنية القطة السافلة، كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع جيفارا بابلو وميدو راشد.

وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلى في مجال الغناء.

وقال مطرب الراب الشهبر جيفارا بابلو، إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة حورية فرغلي في هذه الأغنية، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف بابلو، أنه يوجد تعاون بين الفنانة حورية فرغلي في عدة مشروعات فنية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال حورية فرغلي

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، ويشاركها في بطولته شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي.

المسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في 45 حلقة.

وشاركت أيضا بمسلسل مملكة الغجر الذي قامت ببطولته عام 2019 في رمضان مع الفنانة فيفي عبده، ونالت عنه العديد من الانتقادات بسبب أزمة أنفها التي أثرت على شكلها وأدائها خلال أحداث العمل.

مملكة الغجر بطولة حازم سمير وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وسامح الصريطي، وسناء شافع وهبة عبد العزيز.

وظهرت حورية فرغلي كضيفة شرف في عدد من الأفلام؛ منها حملة فرعون، واستدعاء ولي أمر عمر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جيفارا بابلو أغنية الفرح، وهي من كلمات وألحان جيفارا بابلو، وتوزيع جيفارا بابلو وميدو راشد.