الأولى على الثانوية الفندقية بالإسماعيلية: سألتحق بـ«الحاسبات» ولن أترك المطبخ

داخل أسرة لا تعرف سوى الاجتهاد والعمل في مدينة الإسماعيلية، تعيش تسنيم فوزي، التي حصلت على المركز الأول في الثانوية الفندقية، بين 7 أشقاء وأب متوفي منذ أكثر من 15 عاما، لتنجح في تحدي الصعاب والوصول إلى المركز الأول في الثانوية الفنية.

فرحة كبيرة تحولت إلى زغاريد وقبلات وأحضان بين أفراد الأسرة، ومباركات من الجيران والمقربين بنجاح الطالبة وتفوقها، خاصة لما يعرف عنها وعن الأسرة بطيب الخلق والالتزام.

تسنيم: اخترت الثانوي الفني بدلا من العام

وقالت «تسنيم» في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، إنها اختارت الالتحاق بالثانوي الفني الفندقي والتعليم الفني بدلا من الثانوي العام بعد معرفتها بالنظام الجديد، «أنا بحب المذاكرة جدا، وكنت بخطط أكون من الأوائل وكنت متوقعة حصولي على المركز الأول على مستوى المحافظة بالكامل على أقل تقدير».

وأشارت إلى أنها كانت تعمل على تحضير الأبحاث بطرق مختلفة، إضافة إلى إتقانها مواد المدرسة الفندقية في قسم الطهي، وقامت بتطوير مهاراتها فيه بشكل كبير.

تسنيم: آخر اختباراتي كانت «كباب حلة»

وتميزت «تسنيم» في مدرستها الفنية بالإسماعيلية، بصناعة العديد من الأطباق الرئيسية الشهية، واحترقت صناعة الأكلات المصرية الشعبية منها والشرقية، «آخر امتحان لي كان في صناعة الكباب الحلة، وعملته بشكل مميز فعلا ومذاق مختلف، وأضفت له لمسة مني كانت السبب في حصولي على الدرجات النهائية».

وأكدت تسنيم أنها كانت توفق بين دراستها وبين مساعدتها لوالدتها في إدارة محل لبيع الأحذية خاص بها في مدينة الإسماعيلية، «بهدي التفوق والنجاح ده لأسرتي والدتي وإخواتي ولأساتذتي في المدرسة ممن وقفوا إلى جواري طوال سنوات الدراسة».

تسنيم: أفكر في دراسة الحاسبات والمعلومات

وقالت «تسنيم» إنها قررت إكمال دراستها والالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة قناة السويس، باعتبارها أكثر الكليات التي تود الدراسة بها.

وتابعت «لن أترك المطبخ لحبي له، وسأعمل على تطوير مهاراتي للالتحاق أيضا بأحد الفنادق الكبرى، وسأعمل على الوصول للعمل كشيف عمومي وتحقيق ذاتي في هذا المجال».