«الرعاية الصحية» تطلق حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إطلاق المرحلة الثانية من حملتها لدعم صحة الرجل في مصر والشرق الأوسط تحت عنوان «صحتك ثروتك»، بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، تستمر فعاليات حملة «صحتك ثروتك» المقرر إطلاقها بمحافظة بورسعيد، خلال الفترة من 3 يوليو حتى 30 أغسطس 2022، وتهدف إلى التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا، وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

«صحتك ثروتك» تستهدف 30 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد

وتابع بيان الهيئة، تستهدف حملة «صحتك ثروتك» 30 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، إذ يجر خلال الحملة، الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70 عاما، بواسطة أحدث التقنيات العالمية، من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.

واستكمل البيان، تنطلق الحملة، خلال الفترة من 2-7 يوليو الجاري، في 10 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وتشمل، وحدات طب أسرة (جنوب البترول، المناخ، العرب، عمر بن الخطاب، أم خلف،)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (القابوطي، بلال بن رباح، بحر البقر القديم، العرب).

الاهتمام بصحة الرجل

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، تهدف الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام، إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية في أي دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية، بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية، يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعدا استراتيجيا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه في أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذي عكسته العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التي رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التي وفرتها عن صحة المصريين.