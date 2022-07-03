برلماني: الدولة قضت على قوى ظلامية في 30 يونيو.. وهناك تحديات للحوار الوطني

قال النائب البرلماني عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قضت على قوى ظلامية في 30 يونيو، سعت لاختطاف الدولة المصرية إلى المجهول، وتم ذلك بفضل الجيش المصري والشرطة والشعب، مبينا أن الحوار الوطني الذي طرحته الدولة، جاء في وضع الدولة فيه قوية، وهذا سيزيد النجاح مع وجود تحديات بلا شك، لافتا إلى وجود محاور اقتصادية سياسية وثقافية ورياضية ودينية في هذا الحوار المنتظر، من أجل نقل احتياجات الشعب المصري إلى السلطة، موضحا أنه يرفض وجود مزايدات من القوى المختلفة في هذا الحوار.

دور الأكاديمية الوطنية

وأضاف «درويش»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني»، مساء اليوم، على فضائية Extra News، أن الأكاديمية الوطنية وضعت روابط من أجل تسهيل مشاركة مختلف الأشخاص، وليس القوى السياسية، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن التوسع في الحوار يشير إلى وجود رغبة في الدولة للاستماع للجميع، مبينا أنه يجب طرح الرؤى بإيجابية الفترة المقبلة، وبشكل من أشكال التجرد دون البحث عن مكاسب لفصيل بعينه.

حضور طاغي للملف الاقتصادي

أوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك فئات طلبت الحضور والمشاركة في الحوار، موضحا أنه دعى أن تكون جلسات الحوار معلنة لبيان للناس النوايا المختلفة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لها أولويات مختلفة في الوقت الحالي، لكن الوضع الاقتصادي على رأس أولوياتها.