«المصريين الأحرار» يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويناقش رؤى الحوار

زار الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار» ووفد مرافق له، اليوم، الأكاديمية الوطنية للتدريب والتقي الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحوار الوطني

وجاء في بيان للحزب: «يأتي ذلك تقديرا ودعما من حزب المصريين الأحرار، لكل جهود الأكاديمية ودورها في خدمة البلاد وشبابها، فضلاً عن دورها في المضي قدما للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وَأُسْنِد التنظيم للأكاديمية».

ورافق رئيس الحزب في الزيارة، الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، وشارك حضور اللقاء من جانب الأكاديمية، اللواء إيهاب حامد سالم مستشار العلاقات الحكومية.

ورحبت الدكتورة رشا راغب، بزيارة وفد المصريين الأحرار وعلى رأسه الدكتور عصام خليل، مؤكدة أن دور الأكاديمية في الحوار تنظيمي فحسب، والأمر متروك للمشاركين فإن أولويات المناقشات ستكون مبنية على أطروحات وملفات الأحزاب والسياسيين المشاركين.

المصريين الأحرار

وقالت إن فكرة الحوار ذاتها أمرا جيدا للغاية، ولا سيما بأنه لم تشهده البلاد خلال سنوات طويلة، وكان هناك أولويات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتيب مجريات الأمور، وجاء الحوار ليكون انطلاقة جيدة وجديدة، ومفيد للوطن والمواطن.

وأضافت، أن الأكاديمية دورها تدريب وتأهيل الشباب للعمل العام بصورة كبيرة، تتبنى المنظومة العلمية ويكتسب شبابها الخبرات من التجارب ورؤية ومتابعة ما يحدث على الساحة من ترتيبات للحوار الوطني؛ وأشارت إلى أن اختلاف الرؤى والآراء يثري الحوار ويزيده تفاعلا؛ ولاسيما بانت المناقشات ستكون وفق محاور ومحددات الرؤى المطروحة للمشاركين.

وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن شكره وتقديره للجهود الرائدة التي تقوم بها الأكاديمية من تخريج كوادر شبابية ذات خبرة علمية عالية وتدريبية متميزة، ولذا اختارها الرئيس لتدير الحوار الوطني ونثق في قدرتها على ذلك لما تملك من خبرة وإمكانيات لوجستية للخروج بأفضل صورة.

وتحدث رئيس المصريين الأحرار، عن رؤية ومفهوم الحزب للحوار الوطني، والمدعو له ليس القوى السياسية فحسب، بينما كل مواطن مصري يطرح عليه الرؤية، ليكون مشارك فيها بصورة أو بأخرى ليحقق الحوار أهدافه الرامية للإصلاح الكامل والشامل.

وتطرق الدكتور عصام خليل للمحاور الرئيسية في رؤية الحزب المرسلة للأكاديمية بشأن تطوير الإنسان أولا والهوية ركيزة البنيان السليم، ومسار الحوار يضع مسؤوليات على عاتق المشاركين فيه ولاسيما أن محاوره ستخرج من مضامين الرؤى المختلفة وترتيب أولوياته يكون من بين التصورات المطروحة للمشاركين.

وختاماً تقدم رئيس حزب المصريين الأحرار بالشكر والتقدير والامتنان الأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها في خدمة الوطن، وإهداء درع يحمل شعار الأكاديمية الوطنية وحزب المصريين الأحرار ومقولة "مصر القادرة" إلي المدير التنفيذي الدكتورة رشا راغب، كما أهدت الأمين العام الدكتورة هبة واصل هديه باسم أعضاء المصريين الأحرار كافة للأكاديمية الوطنية.