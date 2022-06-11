تيسير مطر: تفويض الأكاديمية الوطنية لإدارة الحوار الوطني «طمأننا»

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه سعيد بالدعوة للحوار الوطني التي تضع الجميع في محل المسؤولية، لافتا إلى أن الحوار سيجني الثمار وسيكون علاقة طيبة بين الجميع «الأحزاب علاقتها معا طيبة».

تحالف الأحزاب يختلف في وجهات النظر بشكل طبيعي

وأوضح مطر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن تحالف الأحزاب يختلف في وجهات النظر بشكل طبيعي على منصة الحوار ونتفق جميعا على مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي، وفي النهاية نتفق جميعا على الرأي الأصح، لافتا إلى أن الحوار خطوة جيدة على الطريق، وتفويض الأكاديمية الوطنية في إدارة الحوار طمأننا على تطبيق الديمقراطية في تنفيذ الحوار الوطني.

الجميع يتناقش في التحالف ولكن من أجل الوطن والمواطن

وأشار مطر إلى أن الجميع يتناقش في التحالف ولكن من أجل الوطن والمواطن، ومهما اختلفت وجهات النظر فإن الاتفاق على المبادئ الوطنية أمر محسوم، لافتا إلى أن الحوار بشكل عام أمر لا بد من وجوده في كل شيء فكل حوار يؤدي لرؤية شاملة متفق عليها من جميع الأطراف لصالح مصرنا ومستقبلنا.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن الرئيس السيسي حينما أعلن ودعا إلى الحوار الوطني، تمكن من جمع جميع فئات المجتمع في اتجاه واحد، لافتا إلى أن الحوار الوطني هو حوار بين الأطراف والمجموعات والناس للوصول للنتيجة وقد نختلف في الحوار الوطني ولكننا لن نختلف على حب الوطن، ونتيجة الحوار النهائية ثمرة وطنية نجنيها جميعا.