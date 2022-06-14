«حماة وطن»: قدمنا محاور الحوار الوطني إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ينادي دائما بزيادة الوعي لدى المواطن والانتماء لديه، قبل إجراء الحوار الوطني، لذا قدم الحزب اقتراحات داخل المناقشة العامة في البرلمان، ضمن 5 مناقشات جرى تقديمها في العام.

العمل على زيادة الوعي لدى المواطن

أضاف «نصير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم استدعاء وزراء وهم الثقافة والشباب والإعلام والتعليم، وتم التنسيق بين هذه الوزارت لإرساء مبدأ الولاء والانتماء لدى المواطن وهذا ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إشارته أثناء إفطار الأسرة المصرية إلى إطلاق الحوار الوطني وطس وضع حالي لمحاور الحوار ليعود بالنفع على الدولة المصرية وتشمل محاور الحريات والاقتصاد والسياسية وغيرها من المحاور الهامة.

التجرد والحرص على الوطن

أوضح أمين عام حزب حماة وطن، أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي في جملة تستحق أن تسجل في التاريخ، مبينا أن وجود قوى مختلفة، يعلي من قيمة الوطن، إذ سيجر العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم تقديم الرؤية لإدارة الحوار الوطني والمحاور المختلفة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي ستعمل على استضافة الحوار الوطني، مؤكدا أن من سيجرِ الحوار ليس لديه أي انتماء سوى للوطن.