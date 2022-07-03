السيسي: نواجه التشكيك والحقد ومحاولة الخراب بالعمل ثم العمل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنفذ تنمية كبرى من أجل وضع مصر في مكان أفضل، «الدولة واجهت التشكيك والحقد ومحاولة الخراب بالعمل والعمل والعمل، وراهنا على الوقت، إحنا بقالنا 3 سنوات، المفروض مكناش نشتغل فيهم، اللي هما سنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والسنة الحالية بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، العالم وقف، بس احنا مستقرين، ونعمل ونعمل بجد، وحريصين على أننا نعمل ما أمكن، لمجابهة التضخم الاقتصادي».

وأضاف السيسي، خلال لقاءه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، اليوم، «احنا حرصنا في العمل الدرامي بمسلسل الاختيار، أنه يتم إلقاء الضوء على بعض النقاط اللي مكنتش متشافة قبل ثورة 30 يونيو في عهد الإخوان، كان فيه عدم الفهم، حتى الناس القائمين على الموضوع مش فاهمين، حتى مش فاهمين يعني أيه دولة، بس هو يقولك أنا أقدر أحرك الشارع وأعمل أزمة، ده اللي احنا بنشوفه، تشكيك وحقد وخلاص».