مدبولي: تكليفات واضحة من السيسي بالحفاظ على رصيد السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة إجراءات توفير السلع الاستراتيجية، وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الإجتماعي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لمُتابعة تداعيات الأزمة «الروسيةـ الأوكرانية»، وتأثيراتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ جرى رصد الموقف الراهن للأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى الوقوف على سير برامج الحماية الاجتماعية، التي يتم تقديمها للشرائح المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رصيد استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، لمدة 6 أشهر، وهناك متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين بصورة دورية، للتأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسيةـ الأوكرانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء، تابع خلال الاجتماع أيضا، موقف انتظام برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المستحقة، حيث تم التشديد على توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، التي تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة على هذه الشرائح.