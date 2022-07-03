جبالي: السيسي لم يبخل بجهد أو عطاء ليبني وطنا لأبنائنا وأحفادنا

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إنّ الشعب المصري أوضح للعالم أجمع، أنّ إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

طريق حماية وتنمية الوطن

وقال جبالي في كلمته: «نواب الشعب المصري العظيم، تأتي جلستنا اليوم بين أيام الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أكد فيها الشعب المصري للعالم أجمع، أنّ إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، فثار للحفاظ على هويته المصرية وتثبيت دعائمها، ملبيا نداء الوطنية بكل فداء، راسما طريق حماية وتنمية الوطن وتطويره؛ مُعليا اسم الوطن فوق أي انتماءات لجماعات أو جهات خارجية، ظنّت يوما أنّ الإرهاب سينال من الدولة المصرية العظيمة».

وتابع رئيس النواب: «نجح رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في دحر الخلايا الإرهابية في كل جحر اختبأت به، وفي سبيل ذلك سالت دماء أبنائنا من الشهداء الأبرار، ‏ومن هنا تأتي تحية التقدير والاحترام لرجل لم يبخل يوما بجهد أو عطاء ليبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا».

مصر بلا عشوائيات

‏وأضاف رئيس مجلس النواب: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا يعلم ما قدمه إبان حكم الجماعة الإرهابية لمصر، وما تحمّله في سبيل الخلاص منها بكل تفان وعطاء، لم يبتغ منه إلا مصلحة الوطن وحماية المواطن، ولم يكتف بذلك، بل أخذ على عاتقه مسؤولية البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نهضة في المجالات كافة، من خلال تحقيق نقلة نوعية في مسيرة هذا الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء، من خلال إطلاق المشاريع القومية العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بمصر بلا عشوائيات تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وبتوفير سكن كريم لجميع فئات المجتمع، وإنشاء مدن ومطارات جديدة وشبكة طرق شملت مصر من أقصاها إلى أدناها، ومدن صناعية جديدة».

100 مليون صحة

وأوضح جبالي، أنّه جرى إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، وإنجاز العديد من محطات الطاقة الكهربائية، وغيرها من المجالات.

وأكمل أنّ مصر حققت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهضة في الداخل والخارج، حيث استعادت مكانتها على الساحة الدولية كقوة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها ولا استبدالها، متابعا: «‏ونحن إذ نستحضر روح القومية والوطنية في هذه الأيام كنواب للشعب، ‏نجدد العهد للوطن والمواطن أن تظل روح 30 يونيو هي الدافع والواعز لنا دوما في كل عمل ‏نقوم به، واضعين دوما نصب أعيننا صالح الوطن والمواطن».