السيسي: «لولا المشروعات كانت الدولة اتشلت تماما.. إحنا بنعمل للمستقبل»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنفذ خطة متكاملة في قطاعات النقل، سواء من خطوط مترو أنفاق جديدة، أو قطارات عادية، مثل قطار السويس وتطويره، فضلًا عن القطار الكهربائي والأتوبيسات الحديثه، «الدولة كانت وما زالت تنمو بـ2 مليون لـ2.5 مليون نسمة سنويًا، لو مكنش الشغل ده بيتعمل، الدولة دي كانت توقفت تماما، واتشلت تمامًا».

السيسي: الدولة رايحة في مكان تاني

وأضاف السيسي، خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاح القطار الكهربائي الخفيف، «يا جماعة حطوا الخطة المتكاملة للدولة المصرية،ـ شكل الدولة تبقى عاملة ازاي، حطوا الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمواني والمطارات، والطرق، وشبكة الطرق القومية اللي بتتعمل، جنب الكهرباء والتعليم والجامعات، اللي هيتم افتتاحها في مصر، لازم نتكلم عن الحاجات دي، عشان نشوف شكل مصر، عندنا إعلاميين قادرين على أنهم يتعاملوا مع الموضوع ده، وينبهوا إن الدولة رايحة في مكان تاني، احنا بنعمل للمستقبل».