الاتحاد الأفريقي الآسيوي «AFASU» يتوج شيخ الأزهر بجائزة أفاسو الذهبية

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على قرار الاتحاد الافروآسيوي «أفاسو»، بمنحه جائزة الاتحاد للخدمة والتنمية المجتمعية المستدامة، تقديرًا لجهوده والأزهر الشريف، في نشر الاسلام الوسطي في العالم، لاسيما دول أفريقيا وشرق آسيا، وظل الأزهر لأكثر من ألف عام، جامعة تنويرية لنشر دين الله في مختلف أصقاع الأرض، يذب عنه الإفراط والتفريط، وينشر علماءه وخريجيه للدفاع عن الاسلام من مغالاة المغالين، وإهمال المفرطين وسهام الملحدين، وصدق الشيخ الشعراوي رحمه الله، أن الأزهر صدر الإسلام لكل بقاع الأرض، حتى إلى البلد الذي نزل فيه، فاستحق الأزهر والإمام الأكبر هذه الجائزة وبحق.

جائزة أفاسو الذهبية

واستقبل اليوم، الإمام الاكبر بمكتبه بمشيخة الأزهر الشريف، وفد الاتحاد، يرأسه الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد والرئيس المؤسس، والمستشار الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي، واللواء حسام بدرالدين نائب الرئيس لشئون العضوية، ومدير المراسم والعلاقات الدولية، والمستشار عمرو محمد طنطاوي عضو الاتحاد، وكان اللقاء وديًا، شرح فيه الدكتور حسام درويش موضوع الجائزة وأهميتها.

كما تناول اللقاء، نبذة تاريخية عن الاتحاد وفعالياته، وأشاد المستشار الدكتور عادل المسلماني بدور الأزهر الشريف ومكانته العالية في دول العالم المختلفة، وسلم وفد الاتحاد فضيلته الدرع، وتم أخذ الصور التذكارية، وكانت لكلمة فضيلته عظيم الأثر في توجيه الاتحاد، للتفاعل مع الأزهر في نشر رسالته التعليمية للغة العربية، كأداة فهم القرآن العظيم، مطالبًا الاتحاد بالتعاون مع المعهد الأزهري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبعد الانتهاء من زيارته، انتهى اللقاء على وعد للوفد، بلقاءات أخرى.