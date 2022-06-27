بريد الوطن .. وجِّه ببناء سور لـ«معهد كفر حجازى» يا شيخ الأزهر

يعانى التلاميذ والمدرسون فى معهد كفر حجازى، بمنشأة القناطر فى الجيزة، من عدم وجود «سور» يحيط بالمعهد ويحمى الطلاب، ليفصل بين المعهد والطريق، وبالتالى يتعرضون لمضايقات كثيرة من خارج المعهد تؤثر على العملية التعليمية، وعدم ممارسة التلاميذ للأنشطة بما يليق بطلاب ينتسبون للأزهر الشريف.. نناشد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التوجيه العاجل ببناء «سور» لمعهد كفر حجازى الأزهرى، أسوةً بغيره من المؤسسات والمعاهد التعليمية، وحتى يليق بمنتسبى الأزهر.. كما نناشد فضيلة الإمام الأكبر التوجيه بتفقُّد جميع المعاهد فى منشأة القناطر، وخصوصاً قرى «كفر حجازى، والإخصاص، والرهاوى، وجزاية»، وتوفير ما تحتاج إليه.

رزق عبدالمنعم خليف

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