شيخ الأزهر يعزي الشعب الأفغاني في ضحايا زلزال ولايتي بكتيكا وخوست

تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الأفغاني، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب ذويهم وأقاربهم.

النائب العام يدعو لمصابي زلزال أفغانستان بالشفاء

كما دعا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على أفغانستان بالأمن والأمان، وأن يجنب شعبها كل مكروه وسوء.