رئيس الإنجيلية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتك وجميع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا الرخاء والتقدم والازدهار".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فرحتنا كبيرة اليوم، ولقائاتنا في الأعياد تجدد روح الوطن وتعزز محبتنا، ونعتز بفضيلتكم ونقدر دوركم الهام في تأصيل مفاهيم الاعتدال والمواطنة محليا ودوليا".

كما أعرب الإمام الأكبر عن اعتزازه بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، موضحًا: "الطائفة الإنجيلية دائمًا أول المهنئين لنا، بلقاء الدكتور القس أندريه زكي".

وأكد شيخ الأزهر: "لقاؤنا مصري وطني قوامه السلام والمحبة، ويقدم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن، ونتجاوز جميعا التحديات والقضايا يدا واحدة، وبقلب مصري وطني واحد".