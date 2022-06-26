«رياضة النواب» تتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد.. وتؤكد: السيسي منحاز للشباب

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، لتشجيع المشروعات الشبابية الناجحة، التي حققت طفرة كبيرة في مدة زمنية قصيرة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لعدد من مراكز الشباب وأندية محافظة بورسعيد، للوقوف على المشكلات، والعمل على حلها.

تخصيص 58 مصنعا من حق الانتفاع إلى التملك

وقال الدكتور محمود حسين، إن الفضل في هذه النجاحات الكبيرة التي حققتها عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، يعود للنائبة سعاد المصري عضو لجنة المشروعات الصغيره في الفصل التشريعي الأول، بالتعاون مع محافظ بورسعيد، إذ تبنت تخصيص 58 مصنعا من حق الانتفاع إلى التملك الدائم، وخاضت معركة كبيرة تكللت بالنجاح.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن المصانع التي زارتها اللجنة، تعدّ نماذج شبابية مشرقة، إذ بدأ بمساحات صغيرة لا تزيد على 100 متر، ثم أصبحت تمتلك مصانع كبيرة، وتصدر منتجاتها للخارج، ما يوفر العديد من فرص العمل وضخ عملة صعبة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن لجنة الشباب لا يقتصر دورها فقط على الاهتمام بالرياضة، لكن تشجيع الشباب على العمل، وتحفيز الناجحين، دور أساسي لها، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات لباقي المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، على هامش زيارتها لمراكز الشباب والأندية الرياضية.

السيسي منح الشبابا فرص عديدة منذ توليه المسئولية

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح الشباب فرص عديدة منذ توليه مسئولية البلاد، ويؤكد دائما إيمانه الشديد بشباب مصر، وقدرته على بناء الجمهورية الجديدة، فهو منحازا دائما وأبدا إليهم، مقدما كل أنواع الدعم لهم.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم إمام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي، وأية مدني وولاء عبدالفتاح وأحمد مصطفي وسلمى مراد وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة، وعاطف مرعي وحمدي خيري من الأمانة الفنية.