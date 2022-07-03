«شباب النواب» تكرم آية مدني لتعيينها رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي الإسلامي

نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، احتفالية لتكريم النائبة آية مدني عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لتعيينها رئيسًا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الدكتور إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، ومصطفى عبدالحميد وعلاء جاب الله مسئولي الاتصال السياسي بالوزارة.

وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة التهنئة للنائبة آية مدني، متمنيا لها التوفيق في المسئولية الجديدة، مؤكدا أنها إضافة قوية للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وقال رئيس لجنة الشباب، إن النائبة أية مدني نموذج يحتذى بها، فهي لم تحقق بإنجازات كبيرة على المستوى الرياضي، باعتبارها بطلة أولمبية، لكنها تتميز بأدائها البرلماني القوي.

أعضاء لجنة الشباب

وحرص عدد كبير من أعضاء لجنة الشباب على توجيه التهنئة للنائبة أية مدني، منهم النائب حازم إمام أمين سر اللجنة، والنواب محمد لبيب ودرويش مرعي، وولاء عبدالفتاح وخالد بدوي وأحمد الشناوي، متمنياً لها التوفيق في مهام ‫عملها الجديد.

ووجهت النائبة آية مدني الشكر للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، وأعضاء اللجنة على تنظيم تلك الاحتفالية لها، مؤكدة أنها ستسعى لتحقيق بصمة قوية داخل لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.