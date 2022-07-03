برلمانية تطالب بأماكن مخصصة لذوي الهمم بجميع المنشآت العامة ضمن «حياة كريمة»

أيدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة المجلس على تعديلات إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 في مجموعه.

الاهتمام بذوي الإعاقة في القطارات

وطالبت «عبدالنبي»، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون، بالاهتمام بذوي الإعاقة في القطارات وخاصة «قطارات النوم»، مؤكدة أنها غير مؤهلة لاستيعاب ذوي الإعاقة، لافتة كذلك إلى عدم توافر أماكن لصعود الكراسي المتحركة الخاصة بهم.

أرصفة خاصة بذوي الهمم

كما طالبت عضو مجلس النواب بمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواصلات والنقل العام، وعمل أرصفة خاصة بهم لتمكينهم من الصعود دون مشقة، مطالبة كذلك بعمل أماكن مخصصة لذوي الهمم بجميع المنشآت العامة التي يتم إنشاؤها ضمن مشروع «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، ومنها (المدارس، مبنى الخدمات العامة والذي يشمل الشهر العقاري، ومكتب البريد، وغيرها من المصالح الحكومية).

وعقبت النائبة ريهام عبدالنبي على تأخير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، قائلة: التسجيل على السيستم الخاص هو حلم لذوي الهمم، مؤكدة أن هذا البند من أهم المواد بمشروع القانون، مطالبة بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة.