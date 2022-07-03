أغنية «العقد» تجمع إليسا مع أيمن بهجت قمر.. اعرف التفاصيل

في أول تعاون رسمي بين الفنانة اللبنانية إليسا والشاعر أيمن بهجت قمر، قررت النجمة اللبنانية، طرح أغنيتهما الجديدة «العقد»، خلال الأيام المقبلة، التي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد، الذى سيطرح من إنتاجها، بعد أن انتهى عقدها الفني مع روتانا.

العقد تجمع إليسا مع الملحن محمد يحيى

أغنية «العقد»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، ويقول مطلعها:

بالعقد ده عقدتين

بالسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه

بص لخاتم في أيه

اسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرة ليوم ما كنليش حظ بيه.

بالعقد ده عقدتين

بالسلسلة دي حبل وانت خانقني بيه

بص لخاتم في ايه

اسمك مكتوب عليه

ده لوحدو ذكرة ليوم ما كنليش حظ بيه

إليسا أحيت حفلا فى مكادي الغردقة

إليسا كانت أحيت أمس الأول، حفلا غنائيا في مصر، بالتحديد فى مكادي الغردقة، مع الفنان اللبناني وائل كفوري، ونشرت إليسا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو من الحفل، وهي تتفاعل مع الجمهور على المسرح، وعلقت قائلة: «السعادة بين الشعب المصري.. بحب مصر».

إليسا كانت طرحت مؤخرا، أغنيتها الجديدة من أول دقيقة والتي جمعتها بالمطرب المغربي سعد لمجرد، التي حققت ملايين المشاهدات في الوطن العربي.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.