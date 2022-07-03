رئيس البنك الزراعي: نمول الزراعات التعاقدية لتأمين مصدر دخل للفلاح

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن التطوير الذي حدث للبنك الزراعي، وإعادة الهيكلة، من أهم الدلائل التي تؤكد على اهتمام البنك بالزراعة وصغار المزارعين، والمشروعات الكبرى الزراعية، مشيرًا إلى أن البنك بدعم من البنك المركزي، أجرى عملية تطوير شاملة، كما أن التطوير بدأ بالبنية التحتية، من خلال تدريب الموظفين، كما أنه يجلس مع المزارعين الصغار والمواطنين، لكي يعمل على تلبية احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف «فاروق»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، ويُعرض على شاشة «extra news»، أنه تم إنفاق 120 مليون جنيه على تدريب الموظفين، لكي يكونوا على أعلى مستوى في تقديم الخدمات المصرفية، خلاف إطلاق بعض المنتجات الزراعية التي تهم المزارع البسيط، كما أن البنك اهتم بتمويل الزراعات التعاقدية لتأمين مصدر دخل مناسب للمزارع.

إعادة هيكلة الشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أنه جرى إعادة هيكلة الشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، حيث تقوم الشركة بتوزيع جزء كبير من الأسمدة، كما أن البنك الزراعي وفر منتجات الشمول المالي لتلبية احتياجات المزارع البسيط، مشيرًا إلى أن عدد ماكينات الـatm الخاصة بالبنك الزراعي، وصلت لـ1100 ماكينة بدعم من البنك الزراعي المصري.

بعض البنوك تتخوف من تمويل النشاط الزراعي

وأشار إلى أن بعض البنوك تتخوف من تمويل النشاط الزراعي بسبب التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الزراعة، ولكن تمويل القطاع الزراعي من صميم عمل البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أن البنك رفع المحفظة الخاصة للشركة لـ7.5 آلاف شركة، بعدما كانت المحفظة تشمل 6 شركات فقط، مشيرًا إلى أن المحفظة التمويلية ارتفعت من 500 مليون لـ15 مليار جنيه لتمويل الشركات ما بين كبرى ومتوسطة وصغيرة، و80% من هذه الشركات استثمار زراعي وداجني وثروة حيوانية.