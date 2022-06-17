البنك الزراعي المصري يعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

يهتم طلاب الجامعات في مصر بفرص التدريب الصيفي بالشركات والبنوك والتي تؤهلهم بعد التخرج للحصول على فرصة عمل مناسبة، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن»، التدريب الصيفي المقدم من البنك الزراعي المصري، أحد أعرق البنوك المصرية المتخصصة وأهم المؤسسات التنموية، كما أنَّه مملوك للدولة من خلال القطاع العام.

ما هو التدريب الصيفي لطلبة الجامعات من البنك الزراعي؟

تساهم البنوك العاملة بمصر في إطار مسؤوليتها المجتمعية في توفير فرص تدريب ومنح لطلاب الجامعات، ما يساهم في تيسير حصولهم على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، وفي إطار استراتيجية البنك الزراعي للمسؤولية المجتمعية، أعلنت الموارد البشرية للبنك عن فتح باب التقديم لـ برنامج التدريب الصيفي للجامعيين لعديد من التخصصات العلمية والدراسية.

التخصصات العلمية والدراسية المطلوبة

1. التجارة وإدارة الأعمال.

2. الاقتصاد والعلوم السياسية.

3. كلية الحقوق- شعبة اللغة الإنجليزية.

4. علوم الحاسب الآلي.

5. هندسة الحاسب الآلي.

شروط التدريب الصيفي من البنك الزراعي المصري لعام 2022

- أن يكون الطالب الراغب في الحصول على التدريب بـ البنك الزراعي، ملتحق بأحد المعاهد والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي.

- نجاح الطلاب المتقدمين وانتقالهم إلى فرق دراسية أعلى، أي الانتقال للفرقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بالكليات والتخصصات العلمية المشار إليها.

- الحصول على تقديرات في المواد الدراسية المقررة لا تقل عن «جيد»، للعام الدراسي المنتقل منه الطالب.

ما هي مميزات الالتحاق بالتدريب الصيفي من البنك الزراعي؟

- الحصول على تدريب نظري وعملي تطبيقي بوحدات البنك المختلفة.

- حصول الطالب المتدرب بالبنك على شهادة بعد نهاية فترة التدريب، وكذلك مكافأة مالية 500 جنيه، بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 90% من الأيام الفعلية.

- يساعد التدريب على تأهيل الطلاب للعمل بالقطاع المصرفي والبنوك بعد تخرجهم، والحصول على فرص عمل مناسبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للتدريب الصيفي بالبنك

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2. إثبات قيد أو بيان نجاح من الجامعة مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة موضحاً به النسبة المئوية.

يجدر الإشارة إلى أنَّ التقديم يتم عن طريق التسجيل بموقع البنك الزراعي، وبمجرد الانتهاء من فترة التسجيل يتم التواصل مع المقبولين.

يعمل البنك الزراعي المصري في السوق المصرفي المحلي منذ عام 1930، ويساهم في منح تسهيلات ائتمانية للأنشطة الزراعية التنموية والريفية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح سواء المستوردة أو محلية الصنع، بجانب ممارسة العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه ويحقق أهدافه.