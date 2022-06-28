بشرة خير للفلاحين.. البنك الزراعي يفتتح أكبر «داتا سنتر» بالقطاع المصرفي

أعلن البنك الزراعي المصري، عن افتتاح مشروع تطوير وتحديث مركز المعلومات Data Center بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه، ضمن استراتيجية التطوير الشامل التي ينفذها البنك في كافة قطاعاته، والتي من بين محاورها تطوير البنيه التحتية التكنولوجية بما يواكب أحدث الأساليب المتبعة في العمل المصرفي، ويضمن قدرته على التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات في أعمال البنك مستقبلاً بأعلى درجات الجودة ومعايير الأمان .

وبحسب مصادر بالبنك الزراعي، فإن المركز الجديد تم إنشائه وتجهيزه ليواكب متطلبات البنك لتحديث البنية التحتية التكنولوجية على أعلى مستوى لتضاهي مثيلاتها في العالم، وبما يتفق مع توجهات الإدارة بضرورة أن يقدم البنك أفضل الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم وشرائحهم وفق أعلى معايير الجودة.

أبرز خدمات مركز معلومات البنك الزراعي

وترصد الوطن في هذا التقرير أبرز خدمات يقدمه مركز المعلومات " Data Center الخاص بالبنك الزراعي، كما يلي:

1- يضم أحدث التجهيزات الخاصة بمراكز البيانات في العالم، وأحد المراكز المعدودة في مصر التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد UPTIME الدولية من قبل معهد institute UPTIME الأمريكي.

2- تم إنشاء المركز على مساحة 1000 متر مربع بطاقة استيعابية قدرتها 54 راك وبطاقة 10 كيلو فولت أمبير لكل راك، وهي قدرة كافية لاستيعاب ومواجهة كافة التحديثات على المدى الطويل.

أنظمة الإنذار المبكر للحرائق والإطفاء الذاتي

3- المركز تم تجهيزه وفق أحدث النظم والتطبيقات التكنولوجية، وتم تصميمه وفقا للمقاييس المعيارية لمراكز البيانات بتصنيف Tier 3، وتوافرت له كل مقومات الأداء على أعلى مستوى تقني لشبكات المعلومات، بالإضافة إلى عوامل الأمن والأمان مثل أنظمة الإنذار المبكر للحرائق والإطفاء الذاتي وغيرها من المقومات الأخرى.

تطوير وتحديث مركز البيانات

4- تم إسناد مشروع تطوير وتحديث مركز البيانات لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المشروع باستخدام أحدث الحلول التقنية وطبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، بالتعاون مع الشركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات ACIS وأشرف على المشروع مكتب صبور للاستشارات الهندسية وفريق من قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري.

5- المركز يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حالياً على مستوى كافة قطاعات بالبنك الزراعي.