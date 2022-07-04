محي الدين: الحكومة تحتضن المشروعات التكنولوجية للريادة في مجال الرقمنة

قال المحامي المصرفي أحمد محي الدين، إن الدولة المصرية تشهد حاليا حالة من الحراك في مجال ريادة الأعمال، ودعمها من قبل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تعمل من خلال بعض المؤسسات بالإشراف علي المشروعات التكنولوجية وتمويلها، لتصبح رائدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

محي الدين: العمل تحت إشراف وزارة التعاون الدولي

وأضاف «محي الدين»، في تصريحات إلى «الوطن»، أن مصر تبحث حاليا عن استراتيجيات مناسبة لتطبيقها من خلال الدمج التكنولوجي وأهداف التنمية المستدامة، «الجهات الرسمية للدولة بتولي دعم لمشروعات الريادة بشكل كبير، وده بإشراف وزارة التعاون الدولي، ومن خلال تعاون مع شركات تنموية».

محي الدين: الدولة تساعد وتدعم رواد الأعمال فنيا

وأوضح أن ما تقوم به القيادة السياسية في المشروعات والشركات التنموية هي عبارة عن مساعدات ودعم فني من أجل معالجة التحديات التقنية، وكذا ضعف الخبرة الذي يواجه كثيرا من رواد الأعمال في بداية حياتهم المهنية.

وأكد المحامي المصرفي، أن المساعدات التي تقدمها وزارة التعاون هي من خلال نقل الكوادر البشرية المدربة لمتابعة المشاريع الناشئة، ومتابعة تصميم وتنفيذ المشروعات الخاصة بالرقمنة، ودمج استخدام التكنولوجيا المعلومات استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أنه من طرق دعم مشروعات ريادة الأعمال التكنولوجية هي حاضنات الأعمال، وهي عبارة عن مؤسسات عملاقة تقوم بتوفير الدعم المادي والتدريب المهني والفني لأصحاب الأفكار المشروعات التكنولوجيا، قبل تنفيذ المشروع، كما أنها تقوم بعد انتهاء فترة التدريب بتقديم الدعم المادى للمشروع في بدايته مقابل المشاركة في حصة من المشروع أو رأس المال.

وتابع: «أحيانا بيكون فيه تدريب مجاني، وده بحسب نوع حاضنة الأعمال حكومية أم خاصة، ومن أشهر حاضنات الأعمال التي تتعامل مع مصر هي حاضنة Flat6Labs والتي ساعدت على تطوير وتدريب 106 شركة، وتقديم دعم فني وتمويلي ضمن مشروع التنافسية المصرية، وتبلغ تكلفته 32 مليون دولار بين مصر وأمريكا».