جامعة سوهاج تبحث مع «الاتصالات» نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب

استقبل الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ممثلي هيئة «TIEC» التابعة لوزارة الاتصالات، وهما المهندس محمود قاسم مسؤول البرامج، وأحمد عمر مسئول التشغيل بالهيئة، وذلك خلال فعاليات جلسة مجلس الجامعة رقم 182، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

خدمات تدريبية واستشارية

واستمع مجلس جامعة سوهاج، إلى العرض المقدم من الهيئة، والذي تضمن التعريف بها وبالخدمات التدريبية والاستشارية التي تقدمها في مجالات ريادة الأعمال، والعمل الحر، ومجالات التكنولوجيا، والتطوير المهني، موضحاً أن هيئة «TIEC» منظمة حكومية غير هادفة للربح تابعة لوزارة الاتصالات، وتوفر برامج كثيرة لدعم الابداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل برامج (InnovEgypt, she means business, Accelerator Incubator NTL leaders).

وذكر أن تلك البرامج تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي، وفكر ريادة الأعمال، وكذلك تساهم في زيادة التفاعل والاندماج والتكامل بين العناصر المختلفة لمجتمع ريادة الأعمال.

تدريبات توعوية عن ريادة الأعمال

ومن جانبه، قال أحمد عمر، أنه تم استعراض الخدمات التي يتم تقديمها لطلاب جامعة سوهاج، والتي تضم 4 مجالات، تشمل تدريبات توعوية عن ريادة الأعمال وتنظيم معسكرات لتبني أفكار المشاريع الطلابية وتنفيذ نماذج مصغرة منها، إلى جانب تنفيذ برنامج مسرعة الأعمال ثم فترة الاحتضان للمشاريع المميزة والتي يصل فيها التمويل إلى 180 ألف جنيه كمنحة لاترد.

وأضاف، أن الهيئة تقدم أيضاً تدريبات لتدريب الطلاب على العمل الحر وكيفية التعامل مع المواقع الخاصة بذلك، وكذلك تقدم تدريبات تكنولوجية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتعلقة بالتطوير المهني، وتعريف الطلاب بكيفية البحث عن وظائف مناسبة وطرق كتابة السيرة الذاتية وعمل المقابلات الشخصية.