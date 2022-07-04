زوج الراحلة نادية العراقية يرثيها بكلمات مؤثرة: يرحلون وتمزقنا الأيام

رثا أحمد حمودة زوجتة الفنانة الراحلة نادية العراقية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بكلمات مؤثرة.

وكتب حمودة عن زوجتة الراحلة قائلا: «عندما يغيبون يغيب معهم كل شيء جميل، ولا تبقى سوى ذكرياتهم، وابتساماتهم، وأحاديثهم، ورغم القدر والموت الذي اختارهم، سيبقون في الذاكرة والروح مدى الحياة، يرحلون وتمزقنا الأيام فنعود في ليالي العمر الباردة نحتضن الذكريات ونتألم وجعاً، الغياب قاتل للروح ومضنٍ للجسد ومرهق للقلب، فقيدتي حتى في غيابك حاضرة في كل لحظة ينبض لك القلب، وفي كل لحظة تتسع لك الذاكرة».

وأضاف: «الغياب يأخذ من لا نستطيع نسيانهم، ويقول لنا تألموا بشدة، يد الغياب جريئة، وإحساس الفقد طاغي! لقد غادروا بأجسادهم أما أراواحهم ما زالت تسكننا، هم حاضرين بيننا وإن غابوا حضروا، رحلوا، هم يمتلكون دواخلنا ويحتلون أجسادنا ويتقاسمون أرواحنا ويتنفسون عبرنا، رحم الله من حن لها القلب وهي تحت التراب رحم الله من كان وجودها في الحياة جميلا، وجع روح».

رحيل الفنانة نادية العراقية

ورحلت الفنانة نادية العراقية في مايو 2021 بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث عانت من نقص الأكسجين، وتم حجزها في الرعاية لمدة أسبوعين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.

إحياء الذكرى السنوية الأولى

وفي مايو 2022 أحيت أسرة الفنانة الراحلة ذكراها الأولى من خلال مجموعة كلمات رثاء عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وقالت نيللي ابنتها: «سنة مضت على غيابك يا أمي لا أنساه اليوم اللي سمعت فيه خبر وفاتك كابوس حتى اليوم مصحتش منه كأنك خدتي قلبي مني ومشيتي سنة عدت بس كانه إمبارح».