اللواء المسماري: الجيش الوطني الليبي لن يخذل الشعب أبدا

شدد المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، على أن هناك أطرافا تحاول استغلال المظاهرات بغرض تحويلها إلى نزاع مسلح، في مناطق شرق وجنوب وغرب ليبيا.

الجيش الوطني الليبي ملتزم بحماية المتظاهرين

وأوضح اللواء المسماري، أمس الأحد، في مداخلة مع «العربية الحدث»، أن قوات «الجيش الوطني الليبي» ملتزمة بحماية المتظاهرين، مؤكداً على أن الجيش لن يخذل الشعب إطلاقا.

المسماري: تصدي الجيش لكل من يحاول تغيير مسار المظاهرات

وأشار المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، إلى أن التظاهر حق من حقوق الليبيين، مطالباً بالتزام السلمية. وأعلن اللواء أحمد المسماري، تصدي الجيش لكل من يحاول تغيير مسار المظاهرات، موضحاً أنه سيتدخل في حال تعرضهم لأي تهديد.

وتندد الاحتجاجات بتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة برحيل الأطراف الحاكمة وإجراء انتخابات في البلاد وتغيير الواقع السياسي، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، فيما شهدت المظاهرات، إضرام النار في مقرات حكومية في طبرق ومصراتة وسبها.

وفي وقت سابق، أغلق المتظاهرون، الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية،ر كما دعا المتظاهرون، إلى تنفيد مطالبهم بأسرع وقت، ورددوا في أكبر تجمع لهم في العاصمة الليبية، منذ سنوات، شعارات مناهضة للنخب السياسية.

من جانه، يستعد تيار «بالتريس الشبابي»، الذي يقود الاحتجاجات، منذ يوم الجمعة الماضية، للدخول في اعتصام مفتوح ونصب الخيام داخل ميدان الشهداء في العاصمة الليبية «طرابلس».

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية «الاتحاد الأفريقي» موسى فكي، أمس الأحد، عن دعمه مطالب حياة أفضل في ليبيا، مؤكدًا في بيان، أنه يتابع باهتمام بالغ تطور الأحداث في البلاد، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وأشار المسؤول الأفريقي إلى تأييده حرص الحراك الشعبي على ضرورة الإسراع بالخروج من أزمة ليبيا الخطيرة التي تعيشها منذ أكثر من10 سنوات.