تفاصيل وفاة شخص داخل شقته بالإسماعيلية.. رائحة كريهة قادت إلى الجثة

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، مصرع شخص أربعيني داخل شقته في مدينة المستقبل، التابعة لدائرة مركز أبوصوير، في ساعة متأخرة مساء أمس الأحد.

وبحسب المصادر، فإن أحد الأهالي أبلغ بوجود رائحة تخرج من إحدى الوحدات السكنية، وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة في الإسماعيلية إلى مكان الحادث لمعاينته.

روايات المواطنين

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بانتقال فريق من المباحث الجنائية في مركز شرطة أبوصوير، برئاسة المقدم محمد يونس الطحاوي إلى مكان الواقعة.

وتلقى لاشين إخطارا يفيد وفاة شاب أربعيني يدعى «سامح.م.ص.ع»، مقيم بالوحدة السكنية، بحسب قول بعض الجيران المقيمين في نفس المنطقة.

واستمع ضباط المباحث الجنائية لروايات المواطنين من أبناء المنطقة حول علاقات المجني عليه، مؤكدين عدم رؤيتهم أو سماعهم لأي تحركات غريبة قبل وفاة المجني عليه.

وأشارت التحريات الأولية إلى وفاة الشاب داخل شقته منذ عدة ساعات، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة بدأت الرائحة تخرج من الشقة إلى الخارج.

التحفظ على الجثمان

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي.

وتكثف المباحث الجنائية من فحصها للواقعة وعلاقات المتوفى، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان داخل المشرحة وانتداب مفتش الصحة لمعاينته ومناظرته.

وأشارت المصادر إلى أن مفتش الصحة سيحدد سبب الوفاة، وفي حال وجود أي شبهة في الواقعة سيتم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة السبب.