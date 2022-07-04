حفل غنائي لـ«أوتوستراد» على مسرح الزمالك 4 أغسطس.. وطرح التذاكر خلال أيام

تستعد فرقة «أوتوستراد» لإحياء حفل غنائي على مسرح الزمالك يوم 4 أغسطس المقبل بعد إلغاء حفلهم الأخير، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الأيام القليلة المقبلة.

«بغيابك» أجدد أعمال «أوتوستراد»

وحققت فرقة أوتوستراد نجاحا من خلال أجدد أعمالها الغنائية «بغيابك»، أولى بشائر ألبومها الجديد، ومن المقرر طرح باقي الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الأغنية سفر فرقة أوتوستراد لزمن التسعينات بإضفاء حالة موسيقية على طريقة البوب الشرقي مشابهة لروائع نجوم تلك الفترة مثل علاء عبدالخالق، وحميد الشاعري، مع إضافة لمسات معاصرة من الموسيقى الإلكترونية بأسلوب أوتوستراد.

فرقة أوتوستراد تطلق أغنية جديدة

وتستعد فرقة أوتوستراد لطرح ألبومها الجديد الذي تسعى لإطلاق أغانيه فرادى خلال العام الجاري، وتعاونت الفرقة خلال الأغنية مع الكاتب الأردني ياسر قبيلات في كتابة «بغيابك» وتمت صياغتها خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، لتجسد فيها مشاعر الغياب، والبعد التي عانى منها الجميع خلال الوباء.

وفاجأت الفرقة الأردنية جمهورها المصري بالعرض الحي الأول لأغنية «بغيابك» خلال آخر حفلاتها بالقاهرة في أكتوبر الماضي لتستلهم من ردّ فعل الجمهور المحب للأغنية إعادة إطلاقها بشكل أغنية منفردة على كافة المنصات الرقمية، مع وعد تقديمها بشكل جديد في جولة حفلاتها الغنائية المقبلة في مصر.

معلومات عن فرقة «أوتوستراد»

وتغير «أوتوستراد» من دمائها الموسيقية لتظهر بإضفاء لمسات من الإيقاعات السريعة الممزوجة بالألحان الشرقية والتوزيعات الإلكترونية وحالة البهجة المتفشية في شكل أغانيها المعتاد وطريقة أدائها المفعمة بالحماس.