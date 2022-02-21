إصابة 11 شخصا في حادث مروع على أوتوستراد المعادي

أُصيب 11 شخصا في حادث تصادم مروع قبل قليل، بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي.

بداية البلاغ

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المعادي بنطاق منطقة شق الثعبان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبيّن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات خطيرة، ونُقل المصابين إلى المستشفى، وجار رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين بالجيزة

وتلقت غرقة عمليات المرور في الجيزة قبل قليل، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى، ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد لإسعافهم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث، وأوضحت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

تفاصيل عن الضحايا

وحصلت «الوطن» على أسماء بعض الضحايا أسماء المصابين ونوعية الإصابات، وأسفر التصادم عن انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 7 من ركابه، وهم: إبراهيم، 37 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وأحمد، 35 عاما، اشتباة كسر في العمود الفقري وجرح بالرأس، وأحمد، 25 عاما، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيسر، وكدمات شديدة في الصدر وجروح متفرقة بالوجه، ومحمد، 27 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن، ومصطفى، 31 عاما، مصاب بكدمات متفرقة في الجسد، ومحمد، 27 عاما، مصاب بجروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد، 40 عاما، ومصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ونُقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد للعلاج، ورفع رجال المرور حطام الحادث، وجرى تسيير الحركة المرورية، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.