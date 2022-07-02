أسعار الأضاحي 2022.. الخراف بـ99 جنيها «قايم» في التموين و77 بالزراعة

يبحث الكثيرون على محرك البحث «جوجل» عن أسعار الأضاحي في مصر 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي أعلن عنه أنه سيكون يوم السبت 9 يوليو، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

أسعار الأضاحي 2022

وترصد الوطن أسعار الأضاحي في مصر 2022، وفقاً لما أعلنه وزير التضامن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام بأن سعر الكيلو القائم للخراف يباع بـ90 جنيهاً، مشيراً إلى أن متوسط وزن الأضحية يبلغ 60 كيلوجرامًا، أما عن العجول فأكد أنّ وزارة التموين لا تعرض أضاحي من العجول، وتكتفي بطرح خراف فقط.

أسعار الأضاحي 2022 في وزارة الزراعة

وأعلنت وزارة الزراعة في توقيت سابق عن أسعار الأضاحي 2022، وبلغ سعر الكيلو القائم للخراف بلغت 77 جنيها للكيلو، بينما بيعت أسعار القائم من العجول البقرية بسعر 70 جنيهًا للكيلو القائم زنة 400 كيلو فأعلى، أما الأوزان من 300 إلى 400 كيلو فقد بيعت بسعر 72 جنيهًا، أما العجول الجاموسي فتم تحديد سعرها بـ64 جنيها للكيلو القائم من 300 كيلو إلى 400 كيلو، و62 جنيها من 400 كيلو فأعلى.

أسعار لحوم الأضاحي في الزراعة 2022

وأعلنت وزارة الزراعة أسعار اللحوم في منافذها، وبلغ سعر الكيلو 135 جنيهًا للكيلو الكندوز، و125 جنيهًا لكيلو اللحوم الضأن، وتباع في منافذ وزارة الزراعة بجوار وزارة الزراعة وفي المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة وتلك المتحركة التي تسيرها وزارة الزراعة للميادين في المحافظات.

أسعار صكوك الأضحية 2022

وأعلنت وزارة الأوقاف أسعار صكوك الأضاحي 2022، وبلغ سعر صك اللحوم المستوردة بما يقترب من 2200 جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدية 2022 وهو الأعلى سعرًا، وبلغت قيمته 3800 جنيه، حيث تم طباعة 10 آلاف صك لهذا النوع من الصكوك.