الخدمات البيطرية توضح شروط الأضحية السليمة وتحذر من الغش

قال الدكتور محمد توفيق، الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أهم شروط الأضحية أن تكون من الأنعام، أي الإبل أو الأبقار أو الغنم، والإبل يجب أن يتجاوز عمرها الخمس سنوات والأبقار تكون تجاوزت سنتين، والغنم تكون تجاوزت الستة أشهر، وذلك حتى يكون لحمها قد اكتمل النضوج، وبالنسبة للأبقار يجوز أن تكون قد تجاوزت 350 كيلو جرام بغض النظر عن تجاوزها العامين.

يجب أن نشتري الأضحية من مكان موثوق

وأوضح الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في حواره مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنه يفضل أن تكون الأضحية غير معيوبة بالعرج أو الأمراض بشكل عام، ويجب أن نشتري الأضحية من مكان موثوق ويتم الكشف الظاهري عليها بأن تكون الأضحية حيوية وتأكل بشكل طبيعي وحرارتها طبيعية وعظامها غير ظاهرة أو مصابة بالضعف والوهن، ويجب الاهتمام بالذبح بالمجازر لأن هناك أمراض مثل السل لا تظهر إلا بالذبح في المذبح، ووزارة الزراعة قررت فتح المجازر مجانا خلال فترة العيد وزيادة الذبح، وأيضا منع الذبح في الشوارع لأنه ينشر الأوبئة والأمراض.

هناك حالات غش تحدث في بيع الأضاحي بالأسواق

وأشار الطبيب البيطري إلى أن هناك حالات غش تحدث في بيع الأضاحي بالأسواق مثل تعطيش الأضحية وتقديم ماء بملح لها حتى تشرب كمية كبيرة من الماء وتزيد الوزن، وهو ما يجب الحرص على الكشف على الأضحية قبل الشراء لفحصها بشكل كامل.

هناك أخطاء كثيرة في عملية تخزين اللحوم بعد الذبح

وأضاف الطبيب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن هناك أخطاء كثيرة في عملية تخزين اللحوم بعد الذبح، ولتجنب ذلك يجب بعد الذبح مباشرة ترك اللحمة فترة للتشميع لمدة من 4 إلى 6 ساعات وقد تصل لـ12 ساعة لحدوث تغيرات طبيعية في اللحوم وهو ما يساعد على حفظها، وتعرضها للهواء، وبعد ذلك يتم تقطيع اللحوم لأجزاء والتعامل معها بالتبريد لاستخدامها خلال 3 إلى 5 أيام على الأكثر، وإما تجميدها في حالة استخدامها خلال 6 أشهر على الأكثر، وبعد إخراجها من الفريزر لا ينصح بوضعها تحت ماء الحنفية، ووضعها فقط في طبق داخل الثلاجة العادية حتى ينتهي تجميدها وتصبح جاهزة للطبخ.