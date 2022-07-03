حكم اشتراط سن محدد في الأضحية.. دار الإفتاء توضح

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يسائل الكثير من المسلمين حول عمر وسن الأضحية سواء كانت من الأبقار والإبل، وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي عن حكم اشتراط سن محددة في الأضحية.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأضحية سُنة مؤكدة في حق المسلم القادر، واشترطت الشريعة للبقر سنًا معينة وهو سنتين بحيث تكون ناضجةً كثيرةَ اللحم، فإن توافر ذلك فيما جاوز عمره السنة من الجاموس أو البقر كما يقرره أهل الخبرة بذلك فلا مانع حينئذٍ من التضحية به، وذلك تحقيقًا لمصلحة الفقراء والمساكين ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثلاث هن على فرائض وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى».

رأي دار الإفتاء

وأوضحت «الإفتاء»، أنه إذا كانت الأضحية مستوفية للسن المحددة في نصوص الشرع هزيلةً قليلةَ اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوف السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث الآن نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه.ومع الأساليب العلمية الحديثة لتربية الأبقار، والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل عند سن 14- 16 شهر وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه؛ بل لا يبقى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإنَّ العلة هي وفرة اللحم، وقد تحقَّقت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها.

شروط السن للأضحية

وأضافت دار الإفتاء أن الإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصدِ الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.

وقال الإمام النووي الشافعي في هذة المسألة، إن الأمة أجمعت على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.

أقل عمر للأضحية من الماعز و الأبقار

وواصلت دار الإفتاء: فأقل ما يجزئ من السن، الجذع من الضأن وهو ما أتم 6 أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني، وهي ما أتمت سنة قمرية ودخل في الثانية دخولا بينًا، كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة.

والمسنة من الأبقار هي «الثني» وهي ما بلغ سنتين قمريتين والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل (الجمال) الثني وهو ما كان ابن خمس سنوات.